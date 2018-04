Stervende vrouw doneert ogen om verloren zoon ooit weer te kunnen zien

Een doodzieke Chinese vrouw had een opmerkelijke laatste wens. Voordat ze vorige week op 55-jarige leeftijd stierf, gaf ze haar ogen op voor donatie, zodat ze haar zoon, die in 1996 verdween, ooit nog eens zou kunnen zien.Wang Shiqun, afkomstig uit de Chinese stad Yibin, overleed vorige week na een lang gevecht tegen borstkanker. Vlak voordat ze stierf vroeg ze haar jongere zusje om ervoor te zorgen dat de hoornvliezen in haar ogen aan iemand gedoneerd zouden worden. Op die manier zou ze haar zoon nog eens kunnen zien als hij thuis zou komen, aldus de South China Morning Post.Haar zoon, Zhu Hai, woonde bij zijn vader nadat zijn ouders waren gescheiden. Hij was negen jaar oud toen hij op 4 juni 1996 niet meer thuis kwam uit school. Wang was niet in Yibin toen de jongen verdween en kon dus niets vertellen over het incident. Ze wist ook niet welke kleren haar zoon die ochtend aan had getrokken. De familie begon in samenwerking met de politie een zoektocht toen hij 's avonds nog niet thuis was, maar tevergeefs.Hoewel nog steeds niet duidelijk is wat er met Zhu Hai gebeurd is, heeft een neefje van de vermiste jongen destijds nog wel opgemerkt dat Zhu bij een bijeenkomst op school had gezegd: ,,Laat ons proosten op de laatste keer dat we samen zijn."De jaren na de vermissing van haar zoon is Wang door China getrokken om haar zoon te zoeken. Hij zou een litteken op zijn enkel hebben, waaraan ze hem kon herkennen. Tijdens haar zoektocht werd ze meerdere keren (opzettelijk) op een verkeerd spoor gezet.Toen ze in 2010 de diagnose borstkanker kreeg, kwam het idee om haar hoornvliezen te doneren voor het eerst in haar op. Wang's zus vertelt aan de South China Morning Post: ,,Ze zei dat als mensen overlijden ze gewoon begraven worden, dus het zou volgens haar beter zijn om te doneren wat ze kon. Toen ze stierf, weigerde ze haar ogen te sluiten. Ik heb haar toen gezegd dat ik haar zeker zou helpen haar zoon te vinden."Wang Shiqun's hoornvliezen zijn gedoneerd aan twee jonge patiŽnten die lijden aan oogziektes.