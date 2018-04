Meisje overleeft op het nippertje beet van giftigste kwal ter wereld

De 14-jarige Hannah Mitchell is ternauwernood ontsnapt aan de dood nadat ze een beet kreeg van de giftigste kwal ter wereld. “Het was meer dan alleen pijn. Ik dacht dat ik zou sterven”, zegt ze in de Australische media.



De Australische Hannah Mitchell was met een vriendin aan het zwemmen toen ze voor de kust van West-Australië werd gestoken door een Irukandji-kwal. Dit minuscule diertje is niet groter dan een vingernagel, maar kan heel wat schade berokkenen. Volgens wetenschappers is deze piepkleine kwal het giftigste dier op aarde.



Toen Mitchell gebeten werd en de eerste symptomen begon te voelen, duurde het 40 nog minuten voor haar moeder ter plaatse was om haar naar het ziekenhuis te brengen. Op de spoeddienst werd ze onmiddellijk in een kunstmatige coma gebracht die twee dagen zou duren. Toen ze wakker werd, moest het ergste nog komen.



Mitchell beleefde twee vreselijke weken in het ziekenhuis. “Het voelde aan alsof al mijn organen aan het afbrokkelen waren”, vertelde het tienermeisje aan nieuwssite 9News. Na een helse periode van twee weken werd ze uit het ziekenhuis ontslagen. Ondertussen gaat het een stuk beter met haar, maar ze moet nog wel medicijnen slikken.



Een beet van de Irukandji-kwal is geen lachertje. Het duurt meestal 20 minuten voor de eerste symptomen de kop op steken. Een zeer sterk verhoogde bloeddruk, ondraaglijke pijn in ongeveer alle spieren van het lichaam, misselijkheid en eventueel vochtophoping in de longen zijn de meest voorkomende symptomen. Jaarlijks worden in Australië tussen de vijftig en honderd incidenten gemeld van Irukandji-steken. De kwallen komen het vaakst voor tussen november en mei.

Reacties

19-04-2018 09:51:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.118

OTindex: 62.063

Daar kan je dus beter niét gaan zwemmen.

19-04-2018 09:53:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 31.959

OTindex: 17.452

@Mamsie : Bordje neerzetten "verboden voor kwallen" is misschien ook een optie

19-04-2018 09:56:02 stora

Stamgast



WMRindex: 10.034

OTindex: 1.193



Dan moeten wij ook een andere plek zoeken @Emmo , alle kwallen?Dan moeten wij ook een andere plek zoeken

19-04-2018 10:36:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 31.959

OTindex: 17.452





Laatste edit 19-04-2018 10:37 @stora : Uiteraard. Als er geen zwemmers zijn wordt er ook niemand gebeten

19-04-2018 11:17:14 Samui-Axe





Ik heb in de jaren dat ik hier woon verscheidene keren een Koningscobra langs mijn hut zien glibberen, ik moet zeggen dat het een uiterst imposant dier is, mede doordat je weet hoe gevaarlijk deze jongens zijn.



Ik heb eens gelezen dat een onthoofde Cobra zijn slachter/kok, die bezig was met het lichaam en geen aandacht aan de kop schonk, door de kop gebeten werd.. De kok heeft het niet overleefd. Dit komt omdat de Koningscobra het meest en snelst zijn gif in de bijtwond kan spuiten van alle slangen, (met uitzondering van de Gabonadder).



Kijk, das wat anders dan een kwalletje

Hier op mijn idyllische eilandje heb je Koningscobra's. Deze slang is het op een na meest giftige dier hoewel er zijn die twijfelen tussen deze slang en de Pijlgifkikker, ook zo'n schatje. Er wordt wel beweert dat de beet van een Koningscobra binnen 15 minuten tot de dood kan lijden.Ik heb in de jaren dat ik hier woon verscheidene keren een Koningscobra langs mijn hut zien glibberen, ik moet zeggen dat het een uiterst imposant dier is, mede doordat je weet hoe gevaarlijk deze jongens zijn.Ik heb eens gelezen dat een onthoofde Cobra zijn slachter/kok, die bezig was met het lichaam en geen aandacht aan de kop schonk, door de kop gebeten werd.. De kok heeft het niet overleefd. Dit komt omdat de Koningscobra het meest en snelst zijn gif in de bijtwond kan spuiten van alle slangen, (met uitzondering van de Gabonadder).Kijk, das wat anders dan een kwalletje

