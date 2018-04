Man haalt zijn universitair diploma en stond 17 jaar voor de klas, maar kan niet lezen

John Corcoran groeide op in de Amerikaanse staat New Mexico. Hij studeerde af aan de middelbare school, ging naar de universiteit en werd leraar in de

Reacties

19-04-2018 11:27:08 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.177

OTindex: 172

S Man bedriegt en liegt en krijgt een baan om anderen iets te leren. Leuk hoor, maar eigenlijk is het gewoon een gigantische eikel.



Maar het geeft ook aan dat het systeem niet klopt. Een papiertje halen zegt minder over een persoon dan een maand samenwerken.

