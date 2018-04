Kat reist mee van Goes naar Krabbendijke onder motorkap van auto

Voor de bestuurder was het even schrikken. Maar nadat hij in Krabbendijke zijn auto aan de kant zette en gemiauw hoorde van onder de motorkap, bleek een kat met hem te zijn meegereisd vanuit Goes.De man belde vrijdag vanaf de Kerkpolder in Krabbendijke de brandweer, omdat hij zelf de kat niet kon bevrijden. De brandweermannen hebben de auto deels open moeten halen om het dier te bevrijden.De kat vond het allemaal niks. Tijdens de reddingsactie beet die een brandweerman en een omstander. De kat is door buurtbewoners opgevangen.