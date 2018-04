Gewoon vrij rondlopende totaalidioot rijdt ambulance op weg naar spoedgeval klem in Rotterdam

Een boze weggebruiker heeft zondagmiddag een ambulance klemgereden op de Westzeedijk in Rotterdam. De ambulancechauffeur en meerijdende verpleger moesten daardoor hun spoedrit naar Marconiplein afbreken. Ze voelden zich dusdanig gehinderd dat ze de politie met spoed om hulp vroegen. Een motoragent schoot te hulp.



Volgens een politiewoordvoerder was in dit geval “juridisch weinig te doen aan deze absolute gekkigheid”, maar is een zeer hartig woordje gesproken met de opgewonden bestuurder. Waarom hij de ziekenwagen klemreed, is niet duidelijk.



“We vinden hier wel heel veel van, maar we hebben ons onderbuikgevoel aan de kant gezet. We zijn aan het werk en willen mensen helpen. Onze tijd besteden aan zulke gevallen, is onze tijd verdoen”, zei de woordvoerder.



De ambulancemedewerkers wilden na het voorval snel weer aan het werk, benadrukt de politiewoordvoerder. Omdat de ambulance de rit moest afbreken, is een andere ambulance ingezet.

Reacties

18-04-2018 15:36:08 omabep













Naam en BSN noteren en op een lijst zetten voor personen die nooit geholpen mogen worden met spoed, hij wacht dan ook maar zijn beurt af. Het zal je kind, partner of ouder maar zijn die door zo'n opgewonden standje het leven erbij laat of levenslang invalide blijft.Naam en BSN noteren en op een lijst zetten voor personen die nooit geholpen mogen worden met spoed, hij wacht dan ook maar zijn beurt af.

18-04-2018 15:57:38 Cubbie









Quote:

“juridisch weinig te doen aan deze absolute gekkigheid”



Dit is anders toch heel duidelijk een gevalletje:



Artikel 5 Wegenverkeerswet

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.



Het mag "slechts" een overtreding en geen misdaad zijn, maar men kan hier een force geldboete (tussen de 500 en 1000 euro) en 2 tot 3 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid voor krijgen. Laatste edit 18-04-2018 15:58 Dit is anders toch heel duidelijk een gevalletje:Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.Het mag "slechts" een overtreding en geen misdaad zijn, maar men kan hier een force geldboete (tussen de 500 en 1000 euro) en 2 tot 3 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid voor krijgen.

18-04-2018 16:03:16 Sjaak









Goeie klant voor een EMG

