Onverklaarbare epidemie van vleesetende zweren in AustraliŽ

Australische dokters roepen op tot onderzoek naar de snelle groei van het aantal mensen met vleesetende zweren in de staat Victoria. In de afgelopen vier jaar is het aantal patiŽnten met 400 procent gestegen in de staat. Vorig jaar waren er 236 nieuwe infecties.



De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium ulcerans. Na infectie geeft de bacterie gifstoffen af die huidcellen, bloedvaten en vet wegvreten. Aanvankelijk lijkt de zweer op een insectenbeet. Uiteindelijk wordt de plek een uiterst pijnlijke zweer.



Het duurt lang voor patiŽnten van de moeilijk te behandelen zweren af zijn. De meeste patiŽnten hebben ongeveer zes maanden tot een jaar nodig om de bacterie kwijt te raken en een groot deel heeft daarna nog hersteloperaties nodig.



Hoe de ziekte zich verspreidt in Victoria is niet duidelijk. De bacterie is gevonden in de ontlasting van buidelratten, maar ook muggen kunnen drager zijn.



Mycobacterium ulcerans gedijt goed in een tropisch klimaat en komt daardoor veel voor in landen in Afrika. Waarom het aantal mensen met de zweren stijgt in Victoria, dat een gematigd klimaat heeft, is volgens de artsen een mysterie.



In een artikel in de Medical Journal of Australia schrijven deskundigen dat er dringend overheidsgeld beschikbaar moet worden gemaakt voor onderzoek. "We hebben geen tijd om er lang over na te denken. De epidemie neemt angstaanjagende proporties aan", zegt een arts tegen de BBC.

