Deze weerman is het gezeur over zijn weersvoorspellingen meer dan beu

Als er iets op het systeem van een mens werkt, dan is het ongetwijfeld slecht weer. We willen er liefst niets over horen, zeker niet wanneer het weer al langere tijd ons humeur vergalt. En op wie werkt men zijn mindere humeur dan uit? Op de weerman natuurlijk, de boodschapper van het slechte nieuws. Daar had Garry Frank, weerman voor de Amerikaanse regionale nieuwszender Fox 17, duidelijk genoeg van toen hij door zijn collega’s tijdens een nieuwsuitzending opnieuw gewezen werd op het feit dat hij slecht weer ging voorspellen.En dus foeterde Frank: "Ik ben het beu dat jullie me steeds bekritiseren. Iedere keer als ik een lange termijnvoorspelling doe, is het van "Ooh! Gosh! Ooh!" Iedere keer opnieuw. Ieder uur dat ik het weer voorspel is het hetzelfde liedje. En dan verwachten jullie dat ik die hele tijd vrolijk blijf. Ik wil dat jullie je houding veranderen, dat jullie die voorspellingen positief evalueren. Of moet ik misschien liegen tegen jullie? Is deze temperatuur misschien goed genoeg voor jullie?"