Water- en gasleidingen ontvreemd uit woning in Nordhorn

In een woning aan de Hohenkörbener Weg in Nordhorn hebben dieven meerdere water- en gasleidingen ontvreemd. Dat meldt de Duitse politie zaterdag.



De inbraak is volgens de politie ergens tussen 3 en 12 april gepleegd. De dieven zijn de woning binnengekomen door een raam te forceren. Vervolgens ontvreemden ze waterleidingen in de kelder en gasleidingen op de bovenverdieping.



Waarom de dieven het gemunt hadden op de water- en gasleidingen, is onduidelijk. De Duitse politie roept getuigen op om zich te melden.



Reacties

17-04-2018 19:49:11 HHWB

T S Het is ook best onopvallend als er vreemde mensen met leidingen onder hun armen weg lopen uit een huis...

17-04-2018 20:14:34 Mamsie

Waarom de dieven het gemunt hadden op de water- en gasleidingen, is onduidelijk.



Waren ze misschien van koper? Dat is een hoop geld waard.

18-04-2018 01:55:41 botte bijl

tegenwoordig is niets meer veilig voor diefstal....

