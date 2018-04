Liefdesbrieven voor Boer Zoekt Vrouw-boeren voor iedereen zichtbaar op internet

Door een data-lek zijn liefdesbrieven voor de boeren van het afgelopen seizoen van het tv-programma Boer Zoekt Vrouw voor iedereen te lezen geweest.



Het gaat om brieven van mannen en vrouwen die het wel zagen zitten om een beschuitje met een van de boeren te eten. Ook waren er foto's van de aspirant-deelnemers te zien.



Het lek werd ontdekt door het blog Slebs. "Je verzint het niet, wij dachten dat dit fenomeen (een open directory, red.) zo rond 2007 wel uitgestorven was. Maar nee, bij de KRO-NCRV doen ze er nog gewoon aan", meldt het blog.



Het lek is vrijdagmorgen rond 11.30 uur gedicht. In een reactie geeft KRO-NCRV aan "enorm geschrokken" te zijn. "Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Bij constatering is onmiddellijk actie ondernomen, het datalekprotocol in werking gesteld en het lek gedicht. Momenteel wordt uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke gegevens mogelijk openbaar toegankelijk zijn geweest."



De omroep biedt haar excuses aan voor wat er is gebeurd en doet er alles aan om dergelijke missers in de toekomst te voorkomen.

