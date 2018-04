Man verliest zaak van 1,1 miljoen tegen voormalige baas die windjes naar hem liet

David Hingst daagde zijn ex-baas, Greg Short, voor de rechter omdat die hem zou vernederd hebben met het laten ontsnappen van stinkende windjes “op en naar” hem. Hingst eiste een slordige 1,1 miljoen euro schadevergoeding. Maar de rechter vond de scheetjes eerder een manifestatie van Australische humor dan wel van pestgedrag.



Short gaf toe dat hij misschien een of twee keer last had gehad van winderigheid, maar ontkende dat hij met zijn geschut bewust Hingst had geviseerd.



Getuige Phillip Hamilton, een ex-collega, had het over een cultureel misverstand: Hingst, van Duitse afkomst, begreep de Australische humor van de scheetjes niet. Dat Hingst er niet mee kon lachen, bleek al toen hij Short eens besproeide met parfum.

Reacties

16-04-2018 15:50:07 Emmo

Stamgast



WMRindex: 31.883

OTindex: 17.445

Quote:

begreep de Australische humor van de scheetjes niet. Nu ben ik verschillende keren in Australië geweest, maar ook ik zie er de humor niet van in. Nu ben ik verschillende keren in Australië geweest, maar ook ik zie er de humor niet van in.

16-04-2018 15:57:03 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.087

OTindex: 62.023



is nog gekker dan hij weet! @Emmo : Want wie lacht om een scheetis nog gekker dan hij weet!

16-04-2018 16:12:39 vaughn

Junior lid

WMRindex: 19

OTindex: 3

Wnplts: Blaricum

Quote:

Nu ben ik verschillende keren in Australië geweest, maar ook ik zie er de humor niet van in.

Dat je een paar keer down under bent geweest maakt jou nog geen native Aussie. Dat je een paar keer down under bent geweest maakt jou nog geen native Aussie.

