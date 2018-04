Bedreigd: groenharige schildpad die ademt door zijn genitalien

Hij heeft een groene hanekam en er groeien een soort vingertjes onder zijn bek. En bovendien: hij kan ademen door zijn genitaliŽn. Hij is 40 centimeter lang en goed tam te maken. De Mary river turtle is een van de opmerkelijkste schepselen op aarde en ook een van de meest bedreigde. Hij leeft (of bijna: leefde) in de Mary River in AustraliŽ. Hij is geplaatst op de lijst van meest bedreigde diersoorten van de Zoological Society of London.