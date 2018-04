Ontslagen politieagenten: Verdwenen wiet opgegeten door muizen

Acht Argentijnse politieagenten zijn ontslagen nadat er 540 kilogram wiet was verdwenen uit een opslagruimte van de politie. Maar de agenten zelf wassen hun handen in onschuld. Volgens hen hebben muizen de wiet opgegeten.



De afgelopen twee jaar lag de opbrengst van een inval, zo'n 6000 kilogram, in een opslagruimte in Pilar, ten noordwesten van Buenos Aires. Onlangs bleek er 540 kilo wiet, ruim een halve ton, te zijn verdwenen.



Volgens de ontslagen agenten komt dat dus door muizen, maar ze hebben de schijn tegen zich. "Muizen eten geen wiet en anders zouden er wel veel dode muizen in de opslagruimte hebben gelegen", citeert de BBC een woordvoerder van de rechter.



De zaak gaat verder op 4 mei. Dan moet de rechter bepalen of de agenten schuld hebben aan de verdwijning, of niet.

Reacties

16-04-2018 10:45:04 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Iet Wiet waai weg, jij waait weg. Iet Wiet waai weg, jij waait weg.

16-04-2018 11:58:21 Emmo

Stamgast



Dat waren dan wel dikke muizen.

16-04-2018 15:38:48 DrZiggy

Erelid



S 540kg in 2jaar is niet gek. Een muis weegt blijkbaar 19gram, en als ze iedere dag hun eigen gewicht weg zouden eten zouden er 39muizen nodig zijn om zoveel te eten. Dat zouden stevige muizen zijn.



