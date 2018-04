Cafebaas weigert mindervalide longpatient (76) op terras te bedienen

Een mindervalide man uit Brugge werd dinsdagmiddag niet bediend op het terras van een taverne op de Zeedijk in Zeebrugge. Op het terras geldt er ‘zelf

Regels benne regels en anders rotten ze maar op. Zo zal die man zeker denken. Het begrip klantvriendelijkheid is hem nooit uitgelegd, vrees ik. Maar hij is niet alleen dit echtpaar kwijt, er zullen andere klanten getuige geweest zijn van deze onverkwikkelijke vertoning, die hierdoor ook klaar zijn met deze onbeschofte man. Als ik zoiets zou zien en horen zou ik ook gelijk klaar zijn met die tent.

15-04-2018 18:25:25

Het is nu heel makkelijk en voor de hand liggend om met de arme patiënt mee te huilen, maar eerlijk gezegd heb ik best begrip voor de uitbater.



De patiënt én zijn vrouw konden wel 100 meter vanaf hun auto lopen en vervolgens ook weer 100 meter terug toen ze beledigd wilden vertrekken naar een ander terras.



Als je dat allemaal kunt, lijkt het me dat je ook best binnen wat kunt halen. Met een rollator hoef je nooit lang te staan (je kunt er op zitten) en je kunt de drankjes erop zetten bij het teruglopen.



En tuurlijk zou het fijner zijn als meneer bediend werd maar zolang hij het zelf kan, wat hier overduidelijk het geval is, heeft hij niks te eisen.