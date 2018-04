Vriendinnen vinden 26.000 euro op vakantieadres

Een vriendinnengroep uit het Limburgse Ospel heeft tijdens een weekendje Valkenburg een fiks geldbedrag gevonden. In het door hen gehuurde appartement vonden ze ruim 26.000 euro contant in een tasje.Jeslynn Geuns logeerde in het weekend van 10 maart met zeven vriendinnen in Valkenburg. "In de hoek van een slaapkamer vonden we een make-uptasje", zegt ze tegen 1Limburg.Ze dachten dat ze cosmetica hadden gevonden. Maar toen ze het tasje openritsten, sloegen de vriendinnen steil achterover. In het tasje zat meer dan 26.000 euro gepropt."We hebben er ook even over nagedacht om het op te maken", bekent Geuns. "Toen we doorkregen dat het om zo'n groot bedrag ging, vertrouwden we het niet meer."De vriendinnen belden de politie. "Die heeft met de eigenaar van het appartement gebeld. Voor zover wij weten, was het niet van hem. Wij hebben er daarna niks meer over gehoord."Het is nog niet zeker of ze vindersloon krijgen. Mocht zij ooit nog eens zo'n vondst doen, dan weet ze niet zeker of ze alles netjes teruggeeft. "Een klein beetje spijt heb ik er wel van", zegt ze.Een politiewoordvoerder laat weten dat het geld nog steeds op het politiebureau ligt. Wel heeft zich inmiddels iemand bij de politie gemeld voor het geldbedrag. Die heeft de goedgevulde toilettas nog niet meegekregen.Volgens de politie wordt de herkomst onderzocht. "Als het om zulke bedragen gaat willen we dat natuurlijk zorgvuldig checken."