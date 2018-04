Zestig Lula's in parlement BraziliŽ

Ruim zestig Braziliaanse parlementsleden laten 'Lula' toevoegen aan hun naam uit protest tegen de gevangenisstraf van Lula da Silva. De oud-president is veroordeeld voor corruptie en meldde zich afgelopen weekend bij de gevangenis.



De voorzitter van zijn Arbeiderspartij, Gleisi Hoffman, nam het initiatief en wordt voortaan Gleisi Lula Hoffman genoemd in naambordjes en officiŽle stukken. Tientallen anderen volgden. Het gaat om een administratieve wijziging, ze zullen niet officieel hun naam aanpassen bij de burgerlijke stand.



Tegenstanders van Lula betalen met gelijke munt: enkelen lieten 'Moro' aan hun naam toevoegen, naar rechter Sergio Moro die Lula veroordeelde.



Lula is tot twaalf jaar cel veroordeeld voor corruptie. Hij mocht van de rechter een hoger beroep niet in vrijheid afwachten. Lula noemt de straf een politieke veroordeling.

Je suis Charlie Hebdo!

Maar dan nét even anders.

Dus waarschijnlijk zijn al die lula's ook harstikke corrupt.

En bang dat zij ook vervolgd worden.



