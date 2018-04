Cel voor vrouw die luxe leven financierde door te zeggen dat ze kanker had

Een 24-jarige vrouw uit het Australische Melbourne moet drie maanden de cel in wegens oplichting. In totaal kreeg ze van goedgelovige vrienden, buren en zelfs haar ouders 42.000 dollar (zo'n 27.000 euro), om een experimentele kankerbehandeling te ondergaan. In werkelijkheid financierde ze met dat geld haar luxeleventje.



Iedereen geloofde dat Hanna Dickenson, een makelaar in Melbourne, een zeldzame soort weefselkanker had. Vanaf haar negentiende probeerde ze geld in te zamelen voor een zogenaamde dure experimentele behandeling. In werkelijkheid ging ze met het opgehaalde geld op stap, kocht ze drugs en alcohol en maakte ze reizen naar het buitenland.



De vrouw slaagde er volgens Australische media zelfs in om haar eigen ouders ervan te overtuigen dat ze ongeneselijk ziek was: om hun dochter te redden, haalden die bij vrienden en buren ook veel geld voor hun dochter op. Een persoon gaf de vrouw vier keer een bedrag van 5.200 Australische dollar (zo'n 3.600 euro), van iemand anders – die zelf écht aan kanker leed - kreeg ze 10.500 Australische dollar (zo'n 6.600 euro).



De leugen kwam aan het licht toen een van de gulle gevers het Facebookprofiel van de vrouw bekeek en daar geen zieke vrouw aantrof, maar iemand die feestjes afliep en reizen maakte. Die persoon lichtte de politie in.



Vandaag besliste de rechter dat Dickenson zeker drie maanden de gevangenis in moet, ondanks het feit dat ze al zo’n vijftienduizend dollar heeft terugbetaald aan haar slachtoffers. Daarnaast moet ze twaalf maanden lang een taakstraf uitvoeren. Volgens de rechter heeft Hannah gespeeld met mensen die de behoefte voelden om haar te helpen. ,,Hun vertrouwen is geschonden.''



De vrouw gaf toe dat ze schuldig was aan het vergaren van eigendommen door misleiding, maar haar advocaat gaat nog in beroep tegen het vonnis.

Reacties

14-04-2018 18:25:12 TonK

Hanna Dickenson, een makelaar in Melbourne

En wat voor reclame staat er boven dit reactie blok?

wat kost een makelaar

€ 27.000,= dus.

14-04-2018 19:31:00 Mamsie

Wat een draak van een wijf is dat! Die moeten ze alles laten terugbetalen.

Met rente.

14-04-2018 19:51:01 allone

Het verbaast me vooral dat dit dmv FB bekend werd. Niemand van haar familie en vrienden hadden wat gemerkt?

14-04-2018 22:44:29 kookgraag

Deze vrouw heeft geen weefselkanker,maar wel een spinnenweb weefsel in haar hoofd.met de draadjes op de verkeerde plek in het hoofd

14-04-2018 22:53:50 Samui-Axe





Begrijp me niet verkeerd, wat deze meid heeft gedaan is afstotelijk en moet zeker gestraft worden! Ik ben het dan ook eens met de strafmaat, maar zogezegd, in Nederland zou ze er beter mee weg gekomen zijn.. Wij zijn nu eenmaal een zeer begripvol volk Of, beter gezegd, onze rechters zijn dat... Das best wel een pittige straf, ik geloof niet dat ze in Nederland zo hard gestraft zou zijnBegrijp me niet verkeerd, wat deze meid heeft gedaan is afstotelijk en moet zeker gestraft worden! Ik ben het dan ook eens met de strafmaat, maar zogezegd, in Nederland zou ze er beter mee weg gekomen zijn.. Wij zijn nu eenmaal een zeer begripvol volkOf, beter gezegd, onze rechters zijn dat...

