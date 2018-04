Droom wordt werkelijkheid: jongen stuurt brief en mag in eerste klasse vliegen

Jasper Francis heeft altijd al vooraan in het vliegtuig willen zitten. Binnenkort vertrekt hij met zijn familie op vakantie. Hij stuurde daarom een brief naar de luchtvaartmaatschappij om te vragen voor een upgrade. “Tot nu toe heb ik 53 euro gespaard, hoeveel heb ik nog nodig?”, staat er te lezen.



De Australische Jasper Francis is al heel zijn leven in de ban van luchtvaart. Graag wil hij ooit zelf piloot worden. Francis heeft nog nooit vooraan in het vliegtuig gezeten en graag wilde hij dit eens meemaken. De 9-jarige is volgens nieuwssite News.com beginnen sparen om van zijn droom werkelijkheid te maken.



Binnenkort gaat de jongen op reis met zijn familie naar Bangkok. De ideale gelegenheid om zijn wens in vervulling te zien gaan. Hij stuurde een brief naar de luchtvaartmaatschappij waar hij mee vliegt. “Mijn naam is Jasper Francis, ik ben 9 jaar en ik woon een uur buiten Melbourne”, staat er te lezen. “Ik vroeg me af of kinderen in hun eentje in businessclass mogen vliegen. Ik ben mijn spaargeld aan het verzamelen om een upgrade te kopen voor de vlucht MEL-BKK met jullie Boeing 787 Dreamliner. Tot nu toe heb ik 53 euro gespaard, hoeveel heb ik nog nodig? Vriendelijke groet, Jasper.”



Toen de mooi versierde enveloppe met de brief erin toekwam bij Jetstar, waren twintig personeelsleden zo aangedaan, dat ze geld samenlegden om de jongen zijn upgrade te gunnen. Er was zelfs genoeg over om voor zijn papa een ticket te kopen. Daarnaast kreeg Francis een rondleiding in het vliegtuig. Voor deze jongen is the sky the limit.

Reacties

14-04-2018 13:14:28 stora

Stamgast









Leuk voor dat joch.

Ik hoop dat die ervan geniet. De brutalen hebben de halve wereld en als je dan nog maar 9 jaar en een sympathieke brief stuurt dan heb je een hoge gunfacor.Leuk voor dat joch.Ik hoop dat die ervan geniet.

14-04-2018 13:48:40 allone

Stamgast







@stora :

De brutalen hebben de halve wereld QuoteDe brutalen hebben de halve wereld en de niet-brutalen de andere helft?

14-04-2018 13:59:12 stora

Stamgast









En hij hoeft niets gratis, maar dat wordt hem toegeworpen. @allone , hij had zeker niet voorin gezeten als hij niet in de pen was geklommen.En hij hoeft niets gratis, maar dat wordt hem toegeworpen.

