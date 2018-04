Bij Jolanda sloeg stopcontact uit de muur door bliksem: Echt bizar

Jolanda Vonk (53) lag in haar bed toen het huis werd geraakt door de bliksem, tijdens de mega-onweersbui van dinsdag. "We zaten rechtop in bed."Een keiharde knal, en daarna was het donker. Dinsdagnacht kreeg Jolanda Vonk, toen ze net wilde gaan slapen, de schrik van haar leven. De oorzaak: de bliksem was ingeslagen tijdens het noodweer dat een deel van Nederland teisterde. "Er ging een schok door mijn handen, want ik had mijn telefoon vast die aan de oplader zat."De knal dreunt nog steeds na in haar oren. "Heel bizar. Hoe groot is de kans dat je getroffen wordt..." Aan de buitenkant van het huis is precies te zien waar de bliksem insloeg. De nok van het huis is vernield, er zitten scheuren in en de dakpannen vlogen eraf. "We hebben geluk gehad."Jolanda woont zelf in Almere, maar logeert af en toe bij een collega in Veldhoven, die een zaak aan huis heeft. "Ik werk daar parttime en moest woensdag vroeg op de zaak zijn. Niet te doen vanuit Almere. Het was dus puur toeval dat ik er was."De dochter van haar collega zat op haar kamer toen het stopcontact uit de muur vloog. "Ze was meteen weer klaarwakker van de adrenaline, was zich kapot geschrokken. Ze zat er een halve meter vanaf. Die had een engeltje op haar schouder, hoor." En de muur: daar zit nu een heel gat in.De hele nacht zaten ze zonder stroom. Kaarsjes, zaklampen en het licht van hun telefoons waren de oplossing. "We belden ook meteen 112, omdat we bang waren dat er toch ergens brand was ontstaan zonder dat we het doorhadden." De brandweer controleerde de woning grondig: geen brand. "Een opluchting."Om 4 uur 's nachts viel Jolanda eindelijk in slaap. "Maar ik sliep onrustig en kort, maar drie uur."Ze neemt voor haar collega, die gewoon moet werken, vandaag de honneurs waar. Inmiddels is er weer licht: alleen drie groepen doen het nog niet. "Er is nu een schade-expert bezig, ik denk dat dit niet om een paar tientjes gaat. En het dak moet snel worden gemaakt, want er is regen op komst."Maar ach, als regen het allerergste is... "Het is alleen maar materiŽle schade. Daar kom je wel overheen."