Buschauffeur maakt iedere dag vlechtjes bij meisje dat moeder heeft verloren

De 11-jarige Isabella verloor twee jaar geleden haar moeder. Ze mist niet alleen haar liefde, maar ook de vlechtjes die haar moeder altijd maakte in haar haren. Gelukkig krijgt ze hulp: van de buschauffeur die Isabella iedere ochtend naar school rijdt.Hoewel de 11-jarige Isabella uit de Amerikaanse staat Utah haar moeder erg mist, lukt het haar erg goed om voor zichzelf te zorgen. Met hulp van haar vader, die nog drie andere kinderen heeft, probeert het gezin een zo normaal mogelijk leven te leiden.Alleen het invlechten van haar haren, iets wat de moeder van Isabella bijna iedere ochtend deed, is een probleem. Haar vader kan niet vlechten en heeft bovendien een drukke baan. Daarom besloot hij de haren van zijn dochter af te knippen, schrijft Washington Post.Buschauffeur Tracy rijdt Isabella iedere ochtend naar school op haar schoolbus. Ze weet nog dat Isabella op een dag de bus instapte en zei: "Ik heb mijn haar geborsteld. Ziet het er goed uit?" Het meisje vertelde verder dat ze graag weer langer haar wilde en haar vlechtjes zo miste.Sindsdien heeft buschauffeur Tracy besloten te helpen en haar haren in te vlechten. "Van mijn moeder heb ik altijd geleerd om aardig tegen iedereen te zijn. Mensen hebben een beetje liefde nodig in hun leven", zegt buschauffeur Tracy.Sindsdien is het vaste prik. Iedere ochtend doet de buschauffeur de haren van Isabella. Vaak maakt ze vlechtjes. De vader van Isabella is er blij mee. "Het is zo aardig dat ze wil helpen. Een goed mens."