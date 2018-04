Decadentie ten top! Een champagnefles sabreren met een Rolex doe je zo

Met het stralende zonnetje en het mooie lenteweer is volgend weekend de ideale gelegenheid om te gaan picknicken. Wil je de uitstap nog een tikje extra geven? Neem dan een champagnefles mee en open die met een horloge, of nog beter: een Rolex.



Op het wereldwijde kom je regelmatig een of andere rijke ‘onnozelaar’ tegen die wil uitpakken met een bijzondere stunt, maar zich onbewust stierlijk belachelijk maakt. Denk maar aan de virale video van een jongeman die een fles champagne van 30.000 euro kocht, om die vervolgens uit zijn handen te laten glippen.



Onder die aanstellers bestaat tegenwoordig een opmerkelijke trend: een champagnefles sabreren met een Rolex. Het enige wat je daarbij moet doen is de peperdure horloge om de fles schuiven en het juweel dan met een enorme kracht richting de kurk duwen. Het resultaat? De fles is op een gave manier geopend, maar de Rolex is wel beschadigd.

Reacties

13-04-2018 14:57:16 blackhippy

Junior lid

Ik verwachte toch eigenlijk wel een filmpje van iemand die zich lelijk voor schut zet..

13-04-2018 14:59:37 Emmo

Stamgast



@blackhippy : Er is een filmpje op de site van de bron.

