Gestoven baby vindt moeder na 36 jaar

36 jaar geleden kreeg Heidi kort na haar bevalling te horen dat haar kindje ziek was. Het meisje werd bij haar weggenomen en enkele weken later hoorde ze dat haar dochter overleden was. Maar 36 jaar later blijkt ze toch te leven.



In 1981 beviel de vrouw in een ziekenhuis in Leipzig. Ze was minderjarig en kon dan ook niets doen aan het feit dat haar kindje bij haar weg werd gehaald. Haar moeder vertelde haar enkele weken later dat haar dochter overleden was. Achteraf blijkt dat ze slachtoffer zijn van georganiseerde kinderroof in de DDR, wat in die tijd veel gebeurde. Veel slachtoffers zijn dertig jaar later nog steeds niet met elkaar herenigd.



In november 2017 kwam Heidi er na al die jaren achter dat haar dochter Maria nog leeft en al drie jaar naar haar op zoek is. Een bureau neemt contact met de vrouw op om haar te vragen of ze haar dochter wil ontmoeten.



Maria blijkt als ‘weeskind’ door een gezin te zijn geadopteerd. Een heftige ontdekking voor de moeder, die al die jaren dacht dat haar dochter overleden was. Ze wil de inmiddels volwassen vrouw natuurlijk dolgraag ontmoeten. Om zeker te weten dat het om haar dochter gaat, controleert ze haar vingernagels. Alle vrouwen in haar familie hebben kromme vingernagels en dat blijkt ook bij Maria het geval. Moeder en dochter maken een afspraak en ontmoeten elkaar na 36 jaar weer.

13-04-2018 12:17:55 Cyberficial

S De titel: Gestorven of gestolen?

13-04-2018 12:24:18 Samui-Axe

Overigens, de nagels vergelijken? Hebben ze in Duitsland geen DNA-testje? Vast wel en ook veel zekerder dan het vergelijken van nagels



Laatste edit 13-04-2018 12:26 @Cyberficial : Lees het artikel, dan begrijp je dat men hier 'gestorven' bedoeltOverigens, de nagels vergelijken? Hebben ze in Duitsland geen DNA-testje? Vast wel en ook veel zekerder dan het vergelijken van nagels

13-04-2018 12:26:30 allone

Je hoort steeds vaker over gestolen baby's.. Zou dat het topje van de ijsberg zijn?



Laatste edit 13-04-2018 12:26 @Cyberficial : gestoofd misschien?Je hoort steeds vaker over gestolen baby's.. Zou dat het topje van de ijsberg zijn?

13-04-2018 13:50:55 venzje

Handig! Je hoeft alleen water toe te voegen en je hebt een baby. Geen gedoe meer met zware bevallingen en zo.

Maar wél opletten dat het kind niet wegwaait natuurlijk. @Cyberficial : Baby in poedervorm.Handig! Je hoeft alleen water toe te voegen en je hebt een baby. Geen gedoe meer met zware bevallingen en zo.Maar wél opletten dat het kind niet wegwaait natuurlijk.

