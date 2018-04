Miljonair laat levenspartner geen cent na, maar rechter grijpt in

Een bejaarde vrouw uit Wales heeft de rechter zover gekregen het testament van haar overleden partner aan te passen. De man was bij zijn dood zo'n 1,5 miljoen pond (ruim 1,7 miljoen euro) waard, maar liet geen cent na aan de vrouw met wie hij al 42 jaar samen was. ,,Een fout", aldus de rechter.



ProstaatkankerpatiŽnt Wynford Hodge, eigenaar van een landgoed met een caravanpark in Wales, overleed vorig jaar op 94-jarige leeftijd. Voor zijn dood liet de man tien verschillende testamenten opstellen, meldt BBC News. In het laatste exemplaar liet hij zijn vermogen na aan twee hulpjes, die de laatste jaren van zijn leven onder meer boodschappen voor hem hadden gedaan.



De man benadrukte dat er absoluut niets zou gaan naar Joan Thompson (79), de vrouw met wie hij al vier decennia samen was en die hem de laatste jaren had verzorgd. Ook haar vier kinderen hoefden op niks te rekenen. De vrouw kon haar hoofd zelf prima boven water houden, vond hij.



Daar denkt de rechter anders over; Thompson heeft slechts 2.500 pond (ruim 2.800 euro) aan spaargeld op de bank. En ze verblijft tegen haar zin in een verzorgingshuis, terwijl ze dolgraag op het land van haar man was blijven wonen.



De rechter vindt dat de overleden Hodge niet heeft voldaan aan de verantwoordelijkheden die hij tegenover zijn levenspartner had. Daarom krijgt de vrouw een huis op het landgoed van haar man, dat omgerekend ruim 258.000 euro waard is. Daarnaast krijgt ze zo'n 217.000 euro om de woning op te knappen en om voortaan van rond te komen.



Het merendeel van de erfenis belandt nog steeds bij de twee hulpjes, Karla Evans en Agon Berisha. De twee zijn een stel en hebben volgens The Mirror twee jonge kinderen. De vrouw heeft benadrukt dat ze niet zo nodig miljonair hoeft te zijn, maar tevreden is als ze jaarlijks op vakantie kan en genoeg geld heeft om haar kinderen te verzorgen.

Reacties

13-04-2018 09:28:29 Samui-Axe

Goh, een rechter met een hart.. Mooi van hem. Duidelijk lijkt mij overigens wel dat de ouwe baas ze niet helemaal meer op een rijtje had staan: Maar liefst tien testamenten?

13-04-2018 12:36:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.035

OTindex: 61.960

Jemig, op oude leeftijd kan er behoorlijk gedwaald worden!

Het is maar goed dat er iemand met gezond verstand heeft ingegrepen anders zou die vrouw min of meer berooid achtergebleven zijn.

Ja, zo kunnen oude mensen scheefdenken, daar heb ik ervaring mee.

13-04-2018 13:03:55 allone

Stamgast



WMRindex: 33.341

OTindex: 63.883

Na alles wat ze met hem en voor hem gedaan heeft? Ik ben blij dat de rechter ingegrepen heeft, het was toch ook haar geld?! Ik verbaas me dat dit legaal mogelijk is, wat deze man deed..

