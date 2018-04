Spijkermatten in bos worden Thije (26) bijna fataal

Thije Roelfsema (26) croste afgelopen weekend op zijn brommer door het bos. Dat doet hij vrijwel wekelijks, maar zaterdag werd het hem bijna fataal. Hij viel over spijkermatten die iemand had neergelegd. "Als ik iets verder naar voren was gevallen, had ik de spijkers in mijn nek gehad."



In het Beusebos bij Purmerend zijn afgelopen weekend zes spijkermatten gevonden. Plankjes van ongeveer veertig centimeter groot, met daarop spijkers en schroeven. De plankjes waren zwart gespoten en half ingegraven, om ze minder te laten opvallen. Wie de plankjes heeft neergelegd en met welk motief, is nog niet bekend.



Thije komt al jaren met zijn vrienden naar het Beusebos om te crossen op hun brommers. "We proberen leuke dingen te verzinnen voor de jeugd. Soms barbecueŽn we ook." Zondag ging hij nietsvermoedend met zijn broer en wat vrienden naar het bos. "We haalden nog een extra brommertje bij iemand en die jongen vertelde ons ineens dat er spijkermatten waren gevonden bij ons crossbaantje. Ik werd woest. Dit is ons bos, welke gek doet zoiets", vertelt Thije.



Eenmaal aangekomen in het bos waren al wat spijkermatten ontdekt door anderen. "Er liep een ouder stel met fietsen met lekke banden. Ook was er een vader met zijn kind aan het crossen op ons baantje." Politieagenten die toevallig aanwezig waren na een melding van overlast, waarschuwden de mensen in het bos. Samen met zijn vrienden kamde Thije het bos uit. "We zijn een aantal keer met een stuk of zes mensen op en neer gelopen en hebben echt Šlles bekeken." Ze vonden zes spijkermatten.



Nadat de jongens het bos uitgebreid hadden geÔnspecteerd, besloten ze om alsnog te gaan crossen. Het crossbaantje was wat glad en Thije gleed uit. "Dat gebeurt wel vaker", vertelt hij. "Maar toen ik iets scherps voelde in mijn nek, schrok ik me rot." Hij greep naar zijn nek en voelde een spijkerplankje. "Ik dacht echt holy shit. Dit meen je niet. Ik trok helemaal wit weg."



De schrammen in zijn nek zijn nog zichtbaar. Toch heeft Thije op de schrammen en wat blauwe plekken na, weinig aan zijn val over gehouden. Dat het ook anders had kunnen aflopen, realiseert hij zich goed. "Als ik ook maar iets verder naar voren was gevallen, had ik alle spijkers in mijn nek gehad. De gedachte alleen al maakt me misselijk."



Behalve bij Thije en zijn vrienden, is het Beusebos ook bij vele anderen geliefd. "Mensen komen hier wandelen, fietsen enzovoort. Vorig weekend werden er nog paaseieren gezocht met kinderen. Wat als die in de spijkermatten waren getrapt?" Thije heeft zondag een melding gedaan bij de politie. Een formele aangifte van poging tot zware mishandeling gaat hij deze week nog doen.



De gemeente Purmerend waarschuwt mensen via sociale media. Medewerkers van de gemeente gaan het bos opnieuw controleren. Voorlopig zullen Thije en zijn vrienden nog gewoon in het bos blijven crossen. "Het is ons bos. Een stukje natuur waar we allemaal van genieten."

Reacties

"Als ik iets verder naar voren was gevallen, had ik de spijkers in mijn nek gehad."

Hè, getver! Ik kan wel begrijpen dat je je misschien stoort aan motorcrossen tijdens een rustige boswandelingetje, maar motorcrossen hoort in het bos thuis, dat geeft minder overlast. Maar spijkermatten zomaar neerleggen vind ik wel heel erg radicaal. Trouwens vind ik het ook onverantwoord. Iemand had kunnen sterven of gewond kunnen raken.

Het zijn zieke geesten die dat doen.

Hoop dat ze gepakt worden.

En een tijdje niet deelnemen aan de samenleving.

