Meisje (7) beklimt de Kilimanjaro om dichter bij overleden vader te zijn

De 7-jarige Montannah is de jongste vrouw op de Kilimanjaro ooit. Het meisje uit het Amerikaanse Texas beklom de berg samen met haar moeder. En ze deed dat ter ere van haar overleden vader.Precies 2824 dagen oud was Montannah Kenney toen ze vorige maand de berg beklom, volgens een site die de records van Kilimanjaro beheert. En daarmee is het meisje van 7 de jongste vrouw op de berg.De Kilimanjaro is 5859 meter hoog en ligt in Tanzania. Montannah beklom de berg niet zomaar. Allereerst om het record in handen te krijgen, maar k voor haar vader, die in 2013 stierf. "Hoe hoger ik ga, hoe dichter ik bij hem ben", zei ze voor haar tocht tegen een lokale krant.Het idee voor de klim kwam van haar moeder Hollie, die met vriendinnen bedacht om de berg te gaan beklimmen. "Toen zei ze: mama, ik wil ook klimmen", vertelde haar moeder aan ABC News. "Ik was niet meteen tegen, maar dacht dat ze misschien niet wist waar ze aan begon. Toen hebben we samen onderzoek gedaan."Officieel moet je 10 jaar oud zijn om te klimmen, dus Hollie dacht dat ze nog wel even hadden om te trainen. Maar toen las ze over jongere kinderen die de berg beklommen.En ze las over de jongste die het tot nu toe deed: een meisje van 8. "Daarom zei ik tegen haar: als we dit record willen, dan moeten we het nu doen! We hebben de hele trip in anderhalve maand gepland."Op de dag van klim was het vreselijk weer. "Alles was nat. We trokken natte kleren aan en natte schoenen. En mijn haar was bevroren", vertelt Hollie.Maar voor Montannah maakte dat niet uit. "Ze zei meerdere keren dat dit de beste dag van haar leven was. En toen ik vroeg of het moeilijker was dan ze verwachtte, zei ze: makkelijker."