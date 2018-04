Zingende weg maakt Friezen gek: We worden er horendol van

Het leek zo'n vrolijk idee: een weg die het Friese volkslied zingt als automobilisten eroverheen rijden. Maar omwonenden noemen de zingende weg bij het Friese Jelsum gekmakend. "Dat vreselijke gezang moet stoppen, vandaag nog!"



Een weg die, als je over het ribbelpatroon rijdt, een deel van het Friese volkslied zingt. De provincie Friesland was in haar nopjes met het idee van het zingende asfalt in de N357 tussen Stiens en Leeuwarden. Past ook goed bij het thema Leeuwarden als culturele hoofdstad, was de gedachte.



Het project was bovendien ook nog eens goed voor de verkeersveiligheid. Automobilisten die te hard rijden, zouden zich namelijk aan het geluid gaan ergeren.



Maar de officiŽle opening vandaag verliep een stuk minder feestelijk dan gepland. 'It wurket geweldich', zei gedeputeerde van de provincie Sietske Poepjes nog ('het werkt geweldig'). Maar tegenover haar stonden alleen maar gezichten met de blik op onweer.



"Die weg is gekmakend", zegt Sijtze Jansma. Hij woont zo'n 200 meter van het zingende asfalt. "Het is simpel. Het Friese volkslied is leuk, maar niet 24 uur per dag. Je wordt er echt horendol van. Je kunt niet meer buiten zitten. 's Nachts slaap je niet meer. Dat vuvuzela-gejank maakt ons knettergek."



Sijtze is niet de enige. Op sociale media regent het klachten van boze Friezen. Die noemen het een 'psychische marteling'. Een andere reactie: 'Alsof er iemand in je achtertuin staat met een trompet.' Volgens Sijtze hebben honderden mensen last van het 'gejank'. "Tot aan Leeuwarden toe horen mensen het."



Een woordvoerder van de provincie laat weten dat naar de omwonenden wordt geluisterd en dat er snel een einde aan de overlast zal komen. "We nemen deze klachten serieus. Vanmiddag is er overleg en gaan we kijken hoe we dit gaan oplossen. Ik denk dat er vandaag nog wel een besluit valt over het lot van de ribbels."



De woordvoerder moet toegeven: "Dit is niet wat we hadden beoogd." Het zingende asfalt kostte 80.000 euro Ė inclusief het weghalen, laat de provincie weten.

Reacties

11-04-2018 17:13:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.015

OTindex: 61.935

Welke slimbo heeft dit bedacht?

En niet gekeken of er huizen in de buurt staan?

En welke malloten hebben dit onzalige en onnodige plan dan ook nog goedgekeurd?

Ik hoorde op de radio dat er een bedrag van 80.000 euro mee gemoeid was.

Daar zakt je broek toch van af!

11-04-2018 17:15:59 allone

Stamgast



WMRindex: 33.299

OTindex: 63.835

@Mamsie :

Daar zakt je broek toch van af! QuoteDaar zakt je broek toch van af! dat is waarschijnlijk omdat het Nationale Poepdag is

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: