Vrouw door kind in vliegtuig bont en blauw getrapt, crew weigert in te grijpen

Een Amerikaanse vrouw heeft er een minder aangename vlucht opzitten met vliegmaatschappij Delta Airlines. Ze zat naast een moeder met haar kind, dat haar verscheidene keren trapte zodat ze kneuzingen opliep aan haar ribben. De reactie van de crew stootte haar het meeste tegen de borst.



Sally Canario uit Los Angeles was op 2 april met een nachtvlucht onderweg naar Minneapolis toen het gebeurde ,,Ik zat in de stoel aan het raam en probeerde wat te slapen”, klinkt het tegen de Britse krant The Sun. ,,Naast me zat een moeder met haar dochter en het meisje ging met haar hoofd op de schoot van haar mama liggen om te slapen. Ze had echter een slechte dag en gilde, weende en trapte de hele tijd met haar voeten. Die raakten mijn zij, mijn schoot en zelfs mijn gezicht.”



Toen ze iemand van het cabinepersoneel riep om het probleem te melden, kreeg de moeder van drie niet het antwoord dat ze had verwacht. ,,Ik wilde melden dat ik gewond was en een ander plek in het vliegtuig krijgen, maar daar was geen sprake van”, vertelt ze.



In de plaats daarvan kreeg ze te horen dat zíj het was die problemen veroorzaakte. ,,Ik ben geen babysitter”, zei de steward. ,,Jullie moeten het onderling maar oplossen. Dit is een volgeboekte vlucht. U bent niet gewond. Ik heb daarnet trouwens gehoord dat ú het bent die deze familie lastigvalt.”



Volgens Canario was dat helemaal uit de lucht gegrepen en gaf de vrouw naast haar dat ook toe. Ze draagt de moeder en haar dochter overigens geen kwaad hart toe en verwijt Delta het probleem. Omdat de maatschappij passagiers die last minute boeken niet naast elkaar laat zitten. ,,Na het incident vertelde de moeder me dat haar man goedkope tickets had geboekt om op vakantie te gaan. 24 uur voor vertrek kan je echter zelf niet meer je plaats kiezen. Waarom lieten ze dit gezin niet samenzitten? Als ik geweten had dat haar man ook op de vlucht zat, had ik met plezier met hem van plaats gewisseld. En mezelf mijn pijnlijke verwondingen bespaard.”



De vrouw houdt vol dat haar kraakbeen schade opliep door de aanhoudende trappen van het kind. ,,Mijn borst doet pijn. Mijn dokter vertelde me dat het een week kan duren eer alles weer oké is.”



Ze wil nu dat het beleid van de luchtvaartmaatschappij voor gezinnen die last minute boeken veranderd wordt. De klantendienst van Delta heeft al contact met de vrouw opgenomen om zich te verontschuldigen. De klacht zal naar de verzekeringsmaatschappij gaan voor onderzoek. Het beleid van de vliegmaatschappij voor last minute boekingen zal ook bekeken worden.



,,We hebben met spijt het verhaal van deze klant aangehoord”, klinkt het. ,,We hebben contact met haar opgenomen en zullen nog meer informatie verzamelen over het incident.”



Reacties

11-04-2018 14:37:33 Emmo

Stamgast



WMRindex: 31.771

OTindex: 17.436

Quote:

Quote:

,,We hebben met spijt het verhaal van deze klant aangehoord", klinkt het. ,,We hebben contact met haar opgenomen en zullen nog meer informatie verzamelen over het incident. "Zij namen een glas, zij deden een plas, en alles bleef zoals het was.

11-04-2018 14:37:52 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.815

OTindex: 3.354

Quote:

Quote:

De reactie van de crew stootte haar het meeste tegen de borst. Deze zin stuit mij dan weer tegen de borst.



(Met een spatie minder is dat trouwens het toppunt van lenigheid: het stuitje tegen de borst. )



Laatste edit 11-04-2018 14:38 Deze zin stuit mij dan weer tegen de borst.(Met een spatie minder is dat trouwens het toppunt van lenigheid: het stuitje tegen de borst.

11-04-2018 14:44:17 allone

Stamgast



WMRindex: 33.299

OTindex: 63.835

Blijkbaar heeft Koen Van De Sype de klok wel horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt @venzje : dat kan ik me goed voorstellen

11-04-2018 14:56:58 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.815

OTindex: 3.354

@allone : Ik heb de kok horen fluiten, want die weet niet waar de lepel hangt.

