Meisje (17) in tranen als school opdraagt haar “afleidende” borsten af te plakken

Een 17-jarige scholiere uit Amerika is woest op haar school nadat ze afgelopen week werd opgedragen haar tepels af te plakken omdat ze zonder bh in de

11-04-2018 11:17:20 Hisoka

was dat 50 jaar geleden niet het argument tegen rokjes in het openbaar?



"dat het automobulisten af zou leiden"?

ooit komen we er wel.......



11-04-2018 11:33:11 Samui-Axe

Euh.. Eerlijk gezegd? Ik vind, zelf zijnde een ietwat ouwe lul, afgetekende tepels onder een shirt bijzonder sexy, maar ook bijzonder afleidend.



Dus ik begrijp dat de school hier ingegrepen heeft, maar de manier waarop was ongelooflijk kwetsend voor het meisje, dat had veel beter gekund!!

11-04-2018 11:39:57 Emmo

Er wordt in het artikel gesproken over het seksualiseren van het lichaam.

Als ik het goed begrijp is de jonge dame daar juist mee bezig. Ik kan me niet voorstellen dat dit op haar leeftijd onbewust gebeurt.

De school probeert dit, wellicht op een minder geschikte wijze, tegen te gaan.

Als je een gemengde ploeg leerlingen hebt van deze leeftijd, dan is het inderdaad raadzaam om leerlingen tegen zichzelf te beschermen.

Zeker in een preuts land als de VS.

11-04-2018 12:47:56 allone

Jammer dat moeders blijkbaar niet goed met dit 'probleem' kunnen omgaan. Als je nauwelijks borsten hebt, kun je idd makkelijk zonder bh rondlopen, maar in het geval van deze tiener lijkt me een bh niet slecht.

Alleen het probleem van de tepels snap ik dan weer niet, mannen hebben toch ook tepels, en die kun je ook zien bij sommige T-shirts.

Aan de andere kant is de VS natuurlijk ook ontzettend preuts en hypocriet. Wapens mogen wel, maar borsten zonder bh kunnen niet?

Tieners experimenteren nu eenmaal, als tiener heb ik ook een tijd zonder bh rondgelopen (om verschillende redenen) maar ik heb nooit kritiek gekregen.

En waarom moet dit alles via de media uitgevochten worden?

11-04-2018 15:37:04 De Paus

S Misschien ben ik als Paus zijnde weer een ouderwetse man, die weinig van vrouwendingen begrijpt. Maar zou het geen goed idee zijn om het meisje te vragen om voortaan een BH te dragen? Heel veel vrouwen doen dat. En als ze dat niet doen, krijgen ze vaak al na een paar jaar van die hangborsten.

Ach, John Lennon zei altijd: Let it all hang out.

