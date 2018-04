Politie Rijssen-Holten lost per toeval Belgische vermissingszaak op

De politie Rijssen-Holten heeft per toeval een Belgische vermissingszaak opgelost. Woensdagavond hielp de politie bij het assisteren van een ontmoeting tussen een Belgisch meisje en een Rijssense jongen. Dat meisje bleek in haar land als vermist te zijn opgegeven.



Dat schrijft de politie op Facebook. Afgelopen woensdagavond zag een 21-jarige vrouw een meisje huilend op het station Rijssen zitten. De vrouw knoopte een gesprek met haar aan. Daaruit bleek dat het meisje vijftien jaar oud was en dat ze met de trein vanuit Brugge naar Rijssen was gekomen.



Internetdate



Ze zou in Rijssen afspreken met een jongen die ze via het internet had leren kennen. Toen het meisje na de lange treinreis op het station in Rijssen kwam, was de jongen in geen velden of wegen te bekennen.



De 21-jarige vrouw nam het meisje mee naar huis en ging op zoek naar de contactgegevens van de jongen. Het contact was snel gelegd en samen gingen ze richting het huis van de jongen. De jongen bleek te zijn 'geschrokken' dat het 15-jarige meisje naar Rijssen was gekomen. Daarom durfde hij niet naar het station te komen.



Mysterie opgelost



De politie belde vervolgens de Belgische collega's, waaruit bleek dat het meisje als vermist was opgegeven. "Zo was ook daar een mysterie opgelost", aldus de politie op Facebook.



Samen met de moeder in BelgiŽ werd besloten dat het meisje voor die nacht in Rijssen zou blijven slapen. "Dit verhaal kent vooralsnog een goede afloop. Dit is naastenliefde, met een hoofdletter N, en daar worden wij heel blij van!", blikt de politie terug.



Of ook de relatie tussen de twee tieners een goede afloop heeft, is niet bekend.

Reacties

11-04-2018 11:43:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.815

OTindex: 3.354

Quote:

Woensdagavond hielp de politie bij het assisteren En hadden ze daar ook nog hulp bij nodig? En hadden ze daar ook nog hulp bij nodig?

11-04-2018 11:52:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 31.771

OTindex: 17.436

@venzje : Quote:

De jongen bleek te zijn 'geschrokken' dat het 15-jarige meisje naar Rijssen was gekomen. Daarom durfde hij niet naar het station te komen. Als die jongen zo schrikt van het opdagen van zijn afspraakje, zou me dat niet verwonderen. Als die jongen zo schrikt van het opdagen van zijn afspraakje, zou me dat niet verwonderen.

11-04-2018 12:10:24 allone

Stamgast



WMRindex: 33.300

OTindex: 63.835

Het is vooral aardig dat deze 21-jarige vrouw zo goed geholpen heeft.

De vraag is wanneer en waarom de politie ingeschakeld werd om te helpen assisteren?

Maar fijn voor de ongeruste ouders dat hun vermiste dochter zo gauw gevonden is.

Tja, en het liefdesverhaal...

11-04-2018 12:44:28 merlinswit

Erelid



WMRindex: 3.193

OTindex: 2.891

@venzje : ik denk dat de 21-jarige vrouw ook niet wist wat ze met het meisje aan moest en daarom de politie heeft gebeld. Terug op de trein zetten kan niet iedereen betalen.

11-04-2018 12:50:39 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.815

OTindex: 3.354

@merlinswit : Ik snap het wel, maar ik vond de zin gewoon grappig.

11-04-2018 15:33:43 stora

Stamgast



WMRindex: 9.890

OTindex: 1.181

Het meisje is 15 en als je haar dan weer terug op het station aflevert en zegt dat ze de trein nar huis moet nemen dan krijgt ze misschien hulp van een verkeerde.

En dan heeft het verhaal misschien geen happy end voor het meisje.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: