Draaiende camperplaats in Borger: Uniek in Nederland

De hele dag in de zon zitten.. het is de droom van vele campinggasten. Op camperplaats De Nuuverstee in Borger hebben ze nu een draaiend plateau, waardoor er gewoon met de zon meegedraaid kan worden.Het draaiende plateau is volgens de eigenaren uniek in Nederland. ''Mensen kunnen kiezen of ze in de zon willen zitten of liever uit de wind willen zitten. Het plateau kan zelfs met de snelheid van de zon meedraaien'', aldus eigenaar Roelie Hulshof.De gasten zijn dan ook enthousiast over het concept: ''Een hele mooie uitvinding, die ik nog nergens heb gezien. Enorm indrukwekkend", zegt een van hen.Het campingplateau is onderdeel van verschillende uitbreidingen van de camperplaats die de afgelopen twee winters plaatsvonden. Zo werd onder andere het terrein uitgebreid en kreeg de camperplaats een sauna en een hot tub.