Kat en cavia's van Skripal overleden, nadat politie huis verzegelde

Britse autoriteiten hebben de kat van de Russische spion Sergej Skripal laten inslapen. Volgens dierenartsen was het dier zwaar ondervoed. Ook de cavia's van het gezin hebben het niet overleefd.



De cavia's zijn waarschijnlijk van de dorst overleden, meldt de Britse krant The Guardian. Sergej Skripal en zijn dochter Joelia werden vorige maand bewusteloos aangetroffen op een bankje in Salisbury. Later bleek dat ze waren besmet met zenuwgas. Het huis van Skripal werd meteen hermetisch afgesloten, waardoor de dieren waren opgesloten.



Groot-BrittanniŽ en de Russen zijn verwikkeld in een diplomatieke rel na het incident met de Skripals. De Russische ambassade in Londen greep het overlijden van de dieren aan om vraagtekens te zetten bij de manier waarop de Britten bewijs verzamelen in de zaak. Een woordvoerder van de ambassade stelde openlijk de vraag of de dieren waren getest op zenuwgas.



De ambassade nam het daarnaast nog op voor Skripal als eigenaar van de huisdieren. "Een dergelijke behandeling van huisdieren gaat tegen de Britse wetten over dierenmishandeling in en schendt de rechten van de heer Skripal als eigenaar en metgezel van de dieren.''



Volgens de Russen had Skripal nog een kat. Die is nu vermist.

Reacties

09-04-2018 16:29:51 jero

Heeft hij niet toevallig een aquarium met koraal erin?

