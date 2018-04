Nieuw Sesamstraat-pretpark speciaal voor kinderen met autisme

Bij een pretpark denk je aan felle lichten, gillende kinderen en heel veel geluid. En dat is precies waar sommige autistische kinderen helemaal niet tegen kunnen. Daarom is in Amerika een pretpark helemaal ingericht voor deze kinderen. Met speciaal getraind personeel en stille kamers, moet het ook voor autistische kinderen een leuk uitje worden.



Er zijn wel meer pretparken die rekening houden met bezoekers met autisme, maar Sesame Place in het Amerikaanse Philadelphia gaat een heel stuk verder. Dit park is zo verbouwd dat het zich als eerste pretpark ter wereld een 'Autism center' mag noemen.

Sesam Straat



Het pretpark is gebaseerd op de kinderserie Sesamstraat. In Amerika houden de makers zich al langer bezig met het thema autisme: sinds een jaar zit er zelfs een karakter in met deze stoornis. Daarom besloten ze er nu ook in hun pretparken echt werk van te maken.



Het vernieuwde park in Philadelphia krijgt onder andere personeel dat speciaal getraind is in het werken met kinderen met autisme en twee stille ruimtes. Ook komt er een een gids waarin ouders kunnen zien welke zintuigen bij de verschillende attracties worden geprikkeld. Zo kunnen ze het bezoek beter plannen.

Tilburgse kermis



Ook in Nederland wordt er steeds meer gedaan om kinderen met autisme, en hun ouders, te bedienen. Zo heeft de Tilburgse kermis sinds zeven jaar een speciale 'prikkelarme' zondag, en zijn er ook in veel andere steden dit soort kermissen.



Verschillende Nederlandse pretparken, zoals de Efteling en Madurodam, hebben wel speciale voorzieningen voor bezoekers met autisme. Bezoekers kunnen daar hun zogeheten 'Autipas' laten zien, en dan krijgen ze toegang tot speciale voorzieningen of extra begeleiding.

En van wie mag dat dan?

