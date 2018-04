Tweeling betaalt rechtenstudie met hun Instagram-accounts

Jongeren die zelf hun studies moeten betalen, zoeken meestal een weekendjob. Maar de Oostenrijkse tweeling Stephanie en Julia Baessler namen daar geen genoegen mee en zochten een andere oplossing. Met succes, want ondertussen scheppen de knappe zusjes poen met hun Instagramaccounts.De 20-jarige meisjes studeren alle twee rechten aan de Universiteit van Wenen. En om die opleiding te financieren, posten ze elke dag een kiekje op Instagram. En dat loont, want ondertussen hebben de twee Oostenrijkse dames elks al meer dan 200.000 volgers.Naar een verklaring voor dat succes moet je niet lang zoeken: Stephanie en Julie poseren immers geregeld in een bikini of sexy lingerie. Langs de andere kant leveren die kiekjes en niemendalletjes hen wel een aardig zakcentje op, waarmee ze mooie reizen kunnen maken. Via hun Instagramaccounts kunnen we afleiden dat ze onder meer al Bali, Dubai, San Francisco en luxeresorts in Tirol hebben bezocht.