Te koud voor asperges? In Veenhuizen gebruikt aspergeboer gewoon grondverwarming

Drenthe is te koud voor asperges. Hoezo, zegt Herman Hoorn, aspergeboer in Veenhuizen. ,,Wij steken al een week.”



Hoe kan dat meneer Hoorn?



,,We hebben verwarming aangelegd onder een perceel aspergebedden in Tynaarlo.”



Verwarming?



,,We hebben leidingen onder het veld aangelegd en krijgen de warmte van een biovergister naast ons perceel. We zijn zo minder afhankelijk van de zon. De warmte komt nu van onder in plaats van de boven.”

Drenthe te koud voor het witte goud

Daardoor kunt u sneller steken.



,,We zijn al een week bezig in Tynaarlo. Eerst een paar kilo, aan het einde van de week konden we volop steken.”



De rest van Drenthe bleef achter?



,,Dat komt door de vorst en de lage temperaturen dit jaar. In Veenhuizen denken we pas aan het eind van de maand aan de slag te kunnen. Daar hebben we geen verwarming.”



5 april was de nationale opening van het aspergeseizoen. Is dat te vroeg?



,,Nou normaal niet. Dit jaar is extreem. Maar de aspergekwekers in het zuiden liggen meestal zo’n twee weken voor op ons. Daar is het warmer.”



Hoeveel asperges steekt u nu in Tynaarlo?



,,Ik schat 300 à 400 kilo per dag. We hebben daar een hectare verwarmde grond. We steken trouwens om de dag. Dat is efficiënter.”



Waar levert u aan?



,,Aan groentezaken, zeventig restaurants in de regio en particulieren kunnen in onze winkel aan huis kopen. ”



Het is druk zeker ?



,,De oprit in Veenhuizen staat soms zwart van de auto’s.”



Gaat u nog meer grondverwarming aanleggen?



,,In het najaar willen nog twee hectare grond van buizen voorzien. Dan kunnen we volgend jaar nog meer asperges steken.”



Het wordt 20 graden zaterdag.



,,Dan gaat het snel met groei van de asperges. Dan schakelen we een tandje hoger. We hebben vijftien tot twintig mensen aan het werk ”

Reacties

08-04-2018 14:44:18 Mamsie









O, jammie asperges! Heerlijk!

08-04-2018 14:45:13 botte bijl









Drentse asperges zijn er dus. nu nog een Drenst streekgerecht met asperges....

08-04-2018 14:51:15 stora











Die serveren ze in hunne bed @botte bijl, dat is een makkelijke.Die serveren ze in hunne bed

08-04-2018 15:05:56 allone









is dit nieuws? Dit bestaat al jaren, en niet alleen in Drente

Edit: Okay, misschien is het nieuws in Drente, misschien lopen ze daar een beetje achter



Laatste edit 08-04-2018 15:06 en het gras is groenis dit? Dit bestaat al jaren, en niet alleen in DrenteEdit: Okay, misschien is het nieuws in Drente, misschien lopen ze daar een beetje achter

08-04-2018 15:28:15 botte bijl









@allone :

grond verwarmen met warmte die elders vrijkomt met vergisting, en dan ook nog een hele hectare buiten, dat is redelijk nieuw grond verwarmen met warmte die elders vrijkomt met vergisting, en dan ook nog een hele hectare buiten, dat is redelijk nieuw

08-04-2018 16:10:36 AndreJanssen







S Nou Mamsie, ik ben er niet zo dol op. Als ik die dingen zie liggen krijg ik altijd het gevoel dat ik aan iets moet gaan sabbelen waar ik als man helemaal niet aan wil sabbelen.

08-04-2018 16:15:37 stora











Dan zal je volgende week wel veel naar de supermarkt gaan want de pruimen zijn in de aanbieding @AndreJanssen , dus als jij naar de supermarkt gaat en op de groentenafdeling loopt dan waan jij je in een sexshopDan zal je volgende week wel veel naar de supermarkt gaan want de pruimen zijn in de aanbieding

08-04-2018 16:24:55 Mamsie









@AndreJanssen :

Nou Mamsie, ik ben er niet zo dol op. Als ik die dingen zie liggen krijg ik altijd het gevoel dat ik aan iets moet gaan sabbelen waar ik als man helemaal niet aan wil sabbelen. QuoteNou Mamsie, ik ben er niet zo dol op. Als ik die dingen zie liggen krijg ik altijd het gevoel dat ik aan iets moet gaan sabbelen waar ik als man helemaal niet aan wil sabbelen.



Gek hè, daar heb ik nou helegaar geen last van! Gek hè, daar heb ik nou helegaar geen last van!

08-04-2018 16:26:26 botte bijl









@Mamsie :

jij kijkt meer of de asperges al zijn geschild jij kijkt meer of de asperges al zijn geschild

08-04-2018 16:32:06 Mamsie











En eten, dat doen we in Brabant onder de luifel. @botte_bijl: Nee, schillen doe ik zelf.En eten, dat doen we in Brabant onder de luifel.

