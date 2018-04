'Onze meiden zijn de mooiste' en dus wil Rusland de pitspoezen terug

Nog geen twee maanden nadat ze in de ban zijn gedaan, wil Rusland de 'grid girls' weer terug in de Formule 1. "Als we er overeenstemming over kunnen bereiken, willen we deze traditie weer nieuw leven inblazen", zegt de Russische vicepremier Dmitri Kozak.



Kozak, die de leiding heeft over de Grand Prix in Rusland, wil in september 'mooie' vrouwen bij de raceauto's hebben staan. Dan racen de Formule 1-coureurs voor de vijfde keer op het circuit van Sotsji. De redenatie van Kozak? "Onze meiden zijn het mooist".



Commercieel directeur van de F1, Sean Bratches, zei in januari nog dat de grid girls niet meer van deze tijd zijn. Zij zijn dan ook vervangen door 'grid kids', jonge coureurs van plaatselijke motorsportclubs.



Kozak was het hier al niet mee eens. "Kinderen zijn bang voor mechanische dingen. Je hebt daar volwassenen voor nodig. In allerlei motorsporten prijzen vrouwen de auto's aan en dat ziet er harmonieus en mooi uit."



Tot afgelopen seizoen stond voor elke raceauto een pitspoes tot de aanvang van de race. Zij hield een bord omhoog met het nummer van de coureur erop. Ook stonden deze vrouwen met de winnaar op het podium na de race.

Reacties

08-04-2018 12:22:35 allone

ze doen maar, als iedereen het daar mee eens is, ik zal wel de andere kant op kijken ze doen maar, als iedereen het daar mee eens is, ik zal wel de andere kant op kijken

08-04-2018 14:35:48 botte bijl

culturen zijn verschillend....

08-04-2018 14:49:37 stora

Maar ik heb nooit begrepen waarom meiden alleen op een podium gaan staan waar ze alleen maar mooi te staan staan.

(2x staan en dat klopt taaltechnisch volgens mij ook )

Het doet me denken aan Leontine die alleen maar bordjes stond om te draaien. @allone , van mij mogen die meiden ook hoor als ze het leuk vinden.Maar ik heb nooit begrepen waarom meiden alleen op een podium gaan staan waar ze alleen maar mooi te staan staan.(2x staan en dat klopt taaltechnisch volgens mij ookHet doet me denken aan Leontine die alleen maar bordjes stond om te draaien.

08-04-2018 15:09:38 allone

@stora : misschien verdienen ze er veel geld mee? of slaan een miljonair aan de haak?

08-04-2018 15:24:56 botte bijl

@allone :

zoiets zit er beslist achter.... zoiets zit er beslist achter....

