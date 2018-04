Jongetje klampt zich vast aan auto terwijl zijn mama hem probeert achter te laten

Uit Taiwan komen schokkende beelden van een flinke ruzie tussen een moeder en haar zoontje in Zhudong. Een omwonende filmde hoe de vrouw wilde vertrek

Wat een rotwijf, alleen al dat wanhopige gehuil van het jochie breekt je hart. Waarom laat ze hem niet gewoon in de auto, dat wil hij toch ook.En natuurlijk weten we nog niet hoe het verhaal aflooptNiet goed waarschijnlijk, het zal niet de eerste keer zijn dat ze hem slaat."voor ieder beroep moet je -om het uit te mogen oefenen- eerst examen doen, behalve voor het belangrijkste beroep: kinderen opvoeden"

Welke moeder wil haar kind zoiets aandoen, dit is geestelijke kindermishandeling.

Het is toch de grootste angst voor een kind om in de steek gelaten te worden door je ouders.

Dit moet een levenslang trauma zijn voor het ventje. Zóó zielig!