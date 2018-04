Vrouw hoort opmerking van klant achter zich en slaat dan heerlijk toe

De 19-jarige Vega Blossom stond in de bakkerij aan te schuiven toen ze een vrouw achter haar tegen haar vriendin hoorde zeggen dat ze hoopte dat "

goedkoper en gezonder was geweest als zij zich had omgedraaid en die vrouwen achter haar strak had aangekeken

08-04-2018 09:56:36

Goedkoper en gezonder was geweest als ze zich in de voorgaande jaren wat meer had ingehouden.



En jaaaaah, ik ken alle smoesjes over genetisch, schildklier en wat al meer, maar dat zijn er slechts weinigen, de overgrote meerderheid is te dik omdat ze simpelweg te veel en/of te ongezond eten..



Niettemin vind ik de opmerking van die trut achter haar ongelooflijk beledigend! Ieder moet lekker voor zichzelf weten of hij/zij wel of niet dik wil zijn.