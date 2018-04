Vrouw jaagt overvaller huis uit nadat hij zaag op haar keel zet

Een lafaard met een anonymous-masker probeerde afgelopen zomer een ouder echtpaar te beroven in hun woning. De vrouw in kwestie liet echter niet met zich sollen.De politie is op zoek naar de overvaller die vorig jaar zomer toesloeg in Soest. Op vrijgegeven beelden is te zien hoe hij eerst fietsend en daarna wandelend het huis bespiedt. Vervolgens dringt hij binnen via een openstaande deur en zet hij een takkenzaag op de keel van de 71-jarige bewoonster. Die pikt dat echter niet zomaar. Ze duwt de man weg en roept dat hij moet opsodemieteren.Dat blijkt effectief: de overvaller neemt de benen. Op camerabeelden is te zien hoe hij tijdens het wegrennen zijn capuchon en zijn masker afzet.De dader is vermoedelijk niet ouder dan 20 jaar, heeft een slank tot mager postuur en is rond de 1.75 meter lang. Hij heeft zwart haar en sprak zachtjes. Het slachtoffer dacht een licht Marokkaans of Turks accent te horen. Hij droeg een wit zogenaamd anonymous-masker, had een blauw trainingsjack aan en een hoodie op en leek een rugzakje op zijn rug te dragen. Zijn haar was aan de ene kant kort opgeschoren en aan de andere kant netjes opzij gekamd.