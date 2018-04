Stamboomonderzoek heeft verrassend resultaat: vruchtbaarheidsarts blijkt de vader

Een Amerikaanse vruchtbaarheidsarts is aangeklaagd omdat hij zijn eigen zaad zou hebben gebruikt bij een van zijn patiŽnten. Kelli Rowlette kwam er pas na 36 jaar achter dat de dokter haar biologische vader is.



Rowlette gebruikte de populaire site Ancestry.com om haar stamboom uit te pluizen. Maar het resultaat was buitengewoon verrassend: dokter Gerald Mortimer is haar biologische vader. Dat claimt de vrouw in een aanklacht die is ingediend tegen de arts.



Toen de DNA-test bij haar terugkwam, dacht Rowlette dat er een foutje was gemaakt. Op haar geboortecertificaat ontdekte ze echter de handtekening van dokter Mortimer. Ze was geschokt en belde in paniek haar ouders.



Die wisten volgens de rechtbankpapieren te vertellen dat de arts moest huilen toen het stel naar een andere staat verhuisde. Hij zou toen al hebben geweten dat hij de biologische vader van Kelli was.



Het is niet voor het eerst dat een vruchtbaarheidsarts sjoemelt met zaad. Vorig jaar ontdekten 19 kinderen dat de Barendrechtse arts Jan Karbaat eigenlijk hun biologische vader is. Hij overleed voordat de rechter uitspraak kon doen in zijn zaak. Een jaar eerder werd de Amerikaanse Donald Cline ervan beschuldigd dat hij tientallen kinderen met zijn eigen zaad zou hebben verwekt. Hij hoefde uiteindelijk niet de cel in omdat het bedrog niet strafbaar was in de Amerikaanse staat Indiana.

Reacties

07-04-2018 14:16:16 botte bijl









dit gebeurt zo vaak dat het misschien toch nuttig is om vruchtbaarheidsartsen, net als mensen die erg vaak sperma willen doneren, regelmatig door een psycholoog te laten testen

07-04-2018 16:02:38 stora











Daarom is hij ook vruchtbaarheidsarts geworden

07-04-2018 16:16:13 Emmo









@stora : Dan lijkt mij directeur van een spermabank meer geëigend.

07-04-2018 16:23:37 stora











Dan zouden zijn ouders ook wel gedacht hebben: wat hebben we voor een geil kereltje op de wereld geschopt. @Emmo , Toen zijn ouders hem vroeger vroegen wat hij wilde worden als hij groot werd, dan denk ik niet dat hij gezegd heeft dat hij vruchtbaarheidsarts wilde worden.Dan zouden zijn ouders ook wel gedacht hebben: wat hebben we voor een geil kereltje op de wereld geschopt.

