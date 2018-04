Filipijnen sluiten open riool en vakantie-eiland Boracay

Het Filipijnse eiland Boracay is zes maanden verboden gebied voor toeristen. Volgens president Duterte is het ooit idyllische eiland met de witte stranden veranderd in een beerput. Vorig jaar trok Boracay bijna twee miljoen bezoekers.



In februari dreigde de president de hotels, restaurants en andere toeristische bedrijven al met sluiting. Hij beschuldigde hen ervan hun afvalwater te lozen in de zee. "Ik reken het jullie aan dat jullie van Boracay een visvijver en open riool hebben gemaakt", zei hij toen. "Jullie maken het schoon of ik sluit het eiland voorgoed. Er komt een tijd dat er geen buitenlander meer naartoe kan."



De afsluiting heeft grote gevolgen voor de duizenden mensen die werkzaam zijn in de toeristenindustrie. Op het eiland zijn zo'n 500 toeristenbedrijven gevestigd, die vorig jaar samen goed waren voor een omzet van zo'n 870 miljoen euro. De overheid heeft toegezegd deze bedrijven financieel te steunen.



Hoe Boracay precies wordt afgesloten, is nog niet duidelijk. Eerder had het ministerie van handel en industrie voorgesteld het eiland in fases af te sluiten om de schade voor bewoners en bedrijven zoveel mogelijk te beperken.

Reacties

07-04-2018 14:11:30 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 63.604

OTindex: 28.493

als het echt zo vervuild is als die president zegt, dan zal het een enorme onderneming zijn om het daar weer schoon te krijgen, dus als ze aan de slag gaan, dan is het een goed idee om die 2 miljoen toeristen niet in de weg te laten lopen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: