Russische post-drone faalt bij eerste vlucht en stort neer

In de Russische stad Oelan-Oede moest een drone vandaag voor het eerst post bezorgen, maar dat ging niet helemaal goed. Kort na het opstijgen stortte het onbemande vliegtuigje neer:De drone van postbedrijf Potsjta Rossii moest een pakket van twee kilo naar een dorp verderop brengen, maar knalde onder het toeziend oog van tientallen belangstellenden tegen een appartement.Het Russische postbedrijf gaat door met het testen van de bezorgdrone. "Het bezorgen met drones is voor ons relevant en interessant", zegt de directeur van het postbedrijf tegen persbureau Reuters. "Ik ben blij dat we dit project vandaag hebben gelanceerd. En het gaat ongetwijfeld succes opleveren."