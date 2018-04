Topscorer Lettele (20) mist wedstrijd door ingeslikt bierdopje

Middenin de nacht je trainer appen om je af te melden voor de wedstrijd, de meeste trainers zijn er niet blij mee. De 20-jarige Ruben uit Lettele, middenvelder bij het eerste van VV Lettele, deed er dit weekeinde een schepje bovenop. Hij meldde zich zondagochtend bij zijn trainer Dirk Beldman af met de mededeling dat hij naar het ziekenhuis moest om een ingeslikt bierdopje te laten verwijderen.



,,We deden een drankspelletje bij iemand thuis, en ik moest een glas leegdrinken waar nog een dopje onderin zat. Ik dronk dat glas leeg en toen ging dat dopje mee'', vertelt de 20-jarige middenvelder. ,,Ik ben direct naar de spoedeisende hulp gegaan om foto's te maken, maar er was geen arts aanwezig die mij kon helpen. Dus ik moest de volgende dag maar terugkomen.''



Dirk Beldman, trainer van het eerste, leest zondagochtend het berichtje. ,,Een van de jongens had 's nachts een bericht gestuurd dat 'ie met Ruben naar het ziekenhuis moest. Allemaal leuk en aardig dacht ik, maar het is 1 april dus daar trap ik niet in. Maar toen hij een röntgenfoto stuurde was wel duidelijk dat het echt geen grap was.'' Hoewel de trainer er wel om kan lachen, baalt hij ook van de actie. ,,We doen nog aardig mee om het kampioenschap, en Ruben is een vaste speler en een van de topscoorders. We hebben de wedstrijd zondag met 3-1 verloren van Haarle, dat is wel zonde.''



Ook Ruben baalt dat hij niet heeft kunnen voetballen. Het bierdopje heeft hij inmiddels thuis in een zakje. ,,Ze hebben het er zondag via een slangetje uitgehaald. Alleen tijdens het slikken had ik er last van, verder niet. Zondagmiddag en maandag kon ik alweer bier drinken.''



De röntgenfoto waarop het bierdopje dat in zijn slokdarm bleef steken duidelijk te zien is, wordt inmiddels volop geliked op de Facebookpagina 'De Kelderklasse', waar grappige taferelen uit de laagste klassen van het amateurvoetbal gedeeld worden.

