Pont Brummen-Bronkhorst kapot, veerbaas pakt roeiboot

De schipper van de veerpont tussen Brummen en Bronkhorst heeft zaterdagmiddag de roeiboot ingezet, toen de veerpont door een technisch mankement niet meer kon varen.'We zijn druk bezig om het mankement op te lossen', vertelt de schipper terwijl hij druk aan het werk is in de machinekamer. Hij hoopte dat de pont tijdens het drukke paasweekend weer ingezet kan worden.De schipper was overigens niet van plan om tot die tijd iedereen met de roeiboot over te zetten. 'Deze mensen hadden gewandeld en hun auto stond nog in Bronkhorst. Daar heb ik ze met de roeiboot naartoe gebracht.'