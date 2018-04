Man belt in paniek naar politie nadat hij deze kanjer in zijn zwembad aantreft

Een duik nemen in je zwembad is in het Amerikaanse Sarasota niet altijd zonder gevaar. Vrijdag trof een bewoner tot zijn eigen verbazing een enorme al

Reacties

03-04-2018 16:40:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.940

OTindex: 61.796

Die paarse zwembad-krokodillen blijken toch niet kleurecht te zijn!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: