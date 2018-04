Dronken man rijdt kat dood, twee lantarenpalen omver en vlucht

DEN HELDER - Een beschonken bestuurder heeft zondagnacht een ravage achtergelaten op de Duinweg in Den Helder. Hij reed een kat dood en vervolgens ook nog eens twee lantarenpalen omver. Daarna ging hij er vandoor.Een voorbijganger zag de man rond 05.40 uur naast zijn auto zitten. Deze weigerde hulp. Toen de politie arriveerde was hij nergens meer te bekennen.Verderop in de wijk troffen de agenten een 30-jarige man aan die voldeed aan het door de getuige opgegeven signalement. Hij was bij een woning aan het aankloppen en wilde naar binnen. De man is aangehouden. Een blaastest wees uit dat hij onder invloed van alcohol was.De auto van de man is door de aanrijding total loss.