Racehonden betrapt op cocaïnegebruik

Uit bloedstalen afgenomen bij racehonden in de Amerikaanse staat Florida, blijken bij sommige diertjes sporen van cocaïne terug te vinden. Hun baasjes zouden de drugs hebben toegediend om de prestaties van de viervoeters te verbeteren. Dat meldt het vakblad voor dierenartsen JAVMA.



Het Racing Laboratory van Florida’s College of Veterinary Medicine heeft sinds 1998 meer dan 700.000 urinestalen onderzocht bij racehonden op de dag van de wedstrijd. 230 stalen testten positief voor cocaïne. Tussen juli 2016 en juni 2017 was er een opvallende stijging merkbaar. Minstens 29 stalen bleken positief en die waren allemaal afkomstig van de honden van drie trainers.



De eigenaars werden voor de rechter gedaagd, maar ze ontkennen met klem. Volgens hun advocaten zijn de honden mogelijk blootgesteld aan het verboden middel door “mensen in hun omgeving die drugs gebruiken”. De National Greyhound Association geeft de baasjes hierin gelijk. “Zelfs de kleinste sporen worden behandeld als zware overtredingen”, reageert de vereniging.



Volgens professor Tom Vickroy van het departement Fysiologische Wetenschappen aan de universiteit van Florida, heeft de drug hetzelfde effect op honden als op mensen. Ze zijn alerter, hebben een verhoogde hartslag, bloeddruk en bloeddoorstroming, waardoor er ook meer zuurstof aan de spieren en organen wordt geleverd. “Aangezien het een stimulerend middel is, kan cocaïne de atletische prestaties tijdens kortdurende evenementen verbeteren”, aldus de professor.

S De vraag is natuurlijk wel: Hoeveel cocaine is bij die honden aangetroffen?

Tegenwoordig is op bijna ieder dollarbiljet wel een heel kleine hoeveelheid van die stof aanwezig. De biljetten worden gebruikt om cocaine te snuiven en dan komen ze weer in het betalingsverkeer. Op zich is het goed dat tegenwoordig ook heel kleine hoeveelheden van allerlei stoffen aangetoond kunnen worden, maar als die stoffen in heel geringe, minuscule concentraties worden aangetroffen moet je wel de juiste conclusies kunnen trekken.

