Lof voor Schots ziekenhuis dat hond toelaat bij emotioneel afscheid

Een Schotse opa met longkanker had deze week maar één wens: afscheid nemen van zijn hond. Hij lag al weken in het ziekenhuis en wist dat hij niet lang meer zou leven. Zijn familie en het ziekenhuispersoneel deden er alles aan om het afscheid mogelijk te maken. Met succes, blijkt uit een emotionele video die al honderdduizenden keren is bekeken op Facebook.Kleindochter Ashley Stevens plaatste het filmpje en een aantal foto’s op Facebook. ,,Ik er nog steeds ondersteboven van dat zijn wens werd vervuld en dat ze alles op alles hebben gezet om een stervende man intens gelukkig te maken." Het ziekenhuis in het Schotse Dundee laat aan The Washington Post weten dat het personeel had overlegd met infectiespecialisten en besloot de hond toe te laten in de ziekenhuiskamer.Na die goedkeuring haalden familieleden de border collie gauw op. In de video is te zien hoe Peter Robson zijn hond Shep begroet. De 70-jarige man neemt zelfs zijn zuurstofmasker af om zijn gezicht te laten likken door het dier. De twee hadden elkaar wekenlang niet gezien. Robson had Shep acht jaar geleden als puppy van zijn familie gekregen na het overlijden van zijn vrouw. ,,Hij was de enige die mijn opa had", aldus zijn kleindochter Stevens.Het dier bleef donderdag ruim een half uur in de ziekenhuiskamer. Een aantal uur later overleed Robson in het bijzijn van zijn familie. ,,Het zijn vaak de kleine dingen die het meest betekenen voor patiënten en hun familie, en ik ben blij dat het personeel zijn wens in vervulling kon laten gaan", aldus een woordvoerder van Ninewells Hospital.