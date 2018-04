Geld, fanmail en liefdesbrieven voor moordenaar

De 19-jarige Nikolas Cruz, die is aangeklaagd voor zeventien moorden op een school in Florida, heeft volop bewonderaars. Volgens Amerikaanse media kreeg hij honderden liefdesbrieven en steunbetuigingen, plus honderden dollars opgestuurd.



Cruz' pro deo-advocaat heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Het gaat volgens hem om stapels fanmail. "Ik schrik ervan, omdat de brieven zijn geschreven door normale tienermeiden uit het hele land", zegt hij tegen The South Florida Sun Sentinel. "Het is pervers."



Sommige fans sturen seksueel getinte foto's van zichzelf. Ze voelen zich aangetrokken tot Cruz. "Je ogen zijn prachtig en de sproetjes op je gezicht maken je zo knap", citeert de krant uit een van de brieven. Die is verstuurd vanuit Texas en zat in een envelop, met daarop hartjes en blij gezichten getekend.



De 19-jarige verdachte wordt verantwoordelijk gehouden voor het bloedbad op een middelbare school. Op 14 februari schoot de oud-leerling volgens de openbare aanklager zeventien mensen dood met een semi-automatisch geweer. Tegen Cruz zal de doodstraf worden geŽist.



Een deel van de brievenschrijvers denkt dat Cruz onschuldig is. Ze willen hem een hart onder de riem steken en sturen ook geld op. Op internet zijn er inzamelingsacties op touw gezet. Armbanden met de tekst Justice For Nik zijn te koop voor twee dollar per stuk.



Met de hashtag #NikolasNeedsOurHelp krijgt Cruz ook op social media steun. Volgens aanhangers zijn er verklaringen van getuigen die een andere dader beschreven dan Cruz. Fans zouden ook een geheime Facebookgroep hebben opgericht, die inmiddels honderden leden heeft.



De 19-jarige krijgt alle fanmail overigens niet te lezen. Cruz zit in beperking vanwege het risico op zelfmoord. "We hebben hem wel een aantal religieuze berichten, waarin mensen bidden voor zijn ziel, voorgelezen", zegt zijn advocaat. Maar de toegestuurde foto's en liefdesbrieven krijgt Cruz beslist niet onder ogen.



Het is niet uniek dat seriemoordenaars of verdachten van een reeks moorden fanmail krijgen. Sekteleider Charles Manson kreeg bijvoorbeeld ook post van aanhangers. Anders Breivik krijgt ook liefdesbrieven van stille aanbidders. Volgens berichten uit 2015 zou hij er jaarlijks honderden krijgen.

Er bestaan daar dus niet alleen gestoorden met een wapen , maar nog veel meer gestoorde meiden.



Ach, tienermeiden..... Ze zijn mentaal nog niet volgroeid. Dat schijnt pas na je twintigste klaar te zijn.

