In wiens brievenbus kwam trouwring van postbode Brenny terecht?

Postbode Brenny is naarstig op zoek naar haar trouwring die tijdens haar ronde door Amsterdam waarschijnlijk in een brievenbus is geglipt.De postbez

Reacties

02-04-2018 12:17:53 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.931

OTindex: 61.781

En nu maar hopen dat de hond hem niet opgevreten heeft op één van die vele adressen!

02-04-2018 12:22:34 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.703

OTindex: 1.331

. @Mamsie : Ik zag in een update dat de ring alweer terecht is. De postbode vond hem gewoon thuis en had de ring verloren tijdens het omkleden

02-04-2018 12:25:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.931

OTindex: 61.781

@Lennox : Ha, gelukkig. Maar hij past niet al te best als hij ongemerkt van zijn vinger af glijdt.

02-04-2018 14:09:09 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.374

OTindex: 2.971

@Mamsie : Het is haar ring (1e zin) en inderdaad wel te groot.

02-04-2018 15:23:14 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.931

OTindex: 61.781

@omabep : heeft misschien te maken met war er gebeurd is.

02-04-2018 16:12:32 submarine

Senior lid

WMRindex: 637

OTindex: 492

Wnplts: Oceania

Ik dacht al: wat een nauwe gleuven zitten er dan in die brievenbussen. Anders glijdt je ring toch niet zomaar van je vinger?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: