Computers vrij met Pasen: geld overmaken ligt vier dagen stil

Op Goede Vrijdag en op Tweede Paasdag hebben de computers van de banken ook vrij. Geld overmaken duurt dus extra lang. Het goede nieuws: over een jaar gaat overboeken wel 24 uur per dag door.



In het weekend verwerkt het Europese computersysteem van de banken geen betalingsopdrachten niet en ook op feestdagen draait het systeem niet. Was de overboeking niet binnen bij je bank voor 15.00 uur gistermiddag? Dan komt hij pas aan na 15:00 uur dinsdagmiddag.



Als je geld overboekt naar iemand met een rekening bij dezelfde bank, dan kan je bank dat gewoon via het eigen systeem regelen. Het geld wordt dan dezelfde dag afgeschreven bij de een en bijgeschreven bij de ander.



Maar als er sprake is van een rekening bij een andere bank, dan gaat het allemaal via een Europees betalingssysteem (Target 2) en ooit is afgesproken dat dit systeem niet werkt in het weekend en ook niet op feestdagen. De reden daarvoor is dat het overboeken niet alleen een zaak is van een computersysteem, mensen moeten ook bepaalde taken uitvoeren en zij werken niet in het weekend en op feestdagen.



In 2019 wordt het anders, omdat de Nederlandse banken een eigen betalingssysteem bouwen, waarbij je 24 uur per dag 365 dagen per jaar geld kunt overmaken. Dat is dan een kwestie van een paar seconden.



''Het is onwaarschijnlijk dat op korte termijn Target 2 24 uur per dag kan werken, dus wordt er een compleet nieuw systeem op poten gezet'', aldus een woordvoerder van de Betaalvereniging Nederland. In de Betaalvereniging Nederland zitten banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. Volgens de woordvoerder willen de klanten van Nederlandse banken wel graag dat geld snel op hun rekening staat, maar in andere landen zou daar minder zwaar aan worden getild.



Het is wel de bedoeling dat op termijn ook in andere Europese landen geld overmaken sneller zal kunnen.

Reacties

30-03-2018 13:16:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.899

OTindex: 61.736

Quote:

In het weekend verwerkt het Europese computersysteem van de banken geen betalingsopdrachten niet



Dat is handig als er geen betaling is die niet verwerkt wordt! Dat is handig als er geen betaling is die niet verwerkt wordt!

30-03-2018 13:18:51 stora

Stamgast



WMRindex: 9.682

OTindex: 1.158

@Mamsie

Doordeweeks verwerken ze wel geen betalingen Doordeweeks verwerken ze wel geen betalingen

30-03-2018 13:20:47 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.899

OTindex: 61.736

@stora : Daar heb ik nog nooit niet aan gedacht!

30-03-2018 13:22:38 stora

Stamgast



WMRindex: 9.682

OTindex: 1.158

@Mamsie , daarom heeft het bankpersoneel het ook altijd zo druk, want hun hele bureau lig vol met geen betalingen die verwerkt moeten worden.

30-03-2018 13:31:38 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.750

OTindex: 3.344

Quote:

mensen moeten ook bepaalde taken uitvoeren en zij werken niet in het weekend en op feestdagen Want een 24-uurseconomie is leuk voor alle andere bedrijven, maar dat kun je natuurlijk niet vragen van die arme bankiers. Want een 24-uurseconomie is leuk voor alle andere bedrijven, maar dat kun je natuurlijk niet vragen van die arme bankiers.

30-03-2018 13:57:27 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.520

OTindex: 17.410

@venzje : Niet alleen bankpersoneel is zo druk met geen werk.

30-03-2018 14:06:35 allone

Stamgast



WMRindex: 33.101

OTindex: 63.627



Waarom van mensen verwachten dat ze wél 24 uur/dag werken?!



@Mamsie : @stora : jullie maken er wel niet geen geintje van hè



Laatste edit 30-03-2018 14:07 Dat lijkt me niet zo'n ramp..Waarom van mensen verwachten dat ze wél 24 uur/dag werken?!jullie maken er wel niet geen geintje van hè

30-03-2018 14:25:43 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.520

OTindex: 17.410

@allone :

Waarom van mensen verwachten dat ze wél 24 uur/dag werken?! QuoteWaarom van mensen verwachten dat ze wél 24 uur/dag werken?! Doen ze van mij ook.

30-03-2018 16:41:34 Kobrakay

Actief lid

WMRindex: 86

OTindex: 2

Wnplts: Arnhem

T S Dat zal niet zo veel met technologie of werken te maken hebben maar meer met een excuus hebben om extra rente te pakken door het geld vast te houden.

30-03-2018 16:55:08 allone

Stamgast



WMRindex: 33.101

OTindex: 63.627

@Emmo : .. maar als je dat een tijdje gedaan hebt krijg je dan ook als compensatie 24 uur/dag 7 dagen/week vrij

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: