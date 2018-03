De suikerbiet: de meest innovatieve groente van Nederland?

Al meer dan 100 jaar is Royal Cosun dé suikerproducent van Nederland en in die periode hebben ze niet stilgezeten: van frietjes tot de grootste producent van biogas. Wie had gedacht dat de agri-business zó vooruitstrevend was?



Consun is een coöperatie van 9000 bietentelers die het bedrijf bezitten. Deze boeren verbouwen vaak niet alleen maar bieten, maar bijvoorbeeld ook aardappelen. Op die manier is het bedrijf steeds verder uitgegroeid.



Van bieten naar aardappelen: dat is nog wel een logische stap, kun je denken. Maar biogas en plastic? ‘Wij hebben als agribusiness-bedrijf vooral heel veel grondstoffen’, zegt Cosun-topman Albert Markusse. ‘Het kunstje is dat wij alles daarvan benutten. Alles vindt een plekje, honderd procent van de biet wordt gebruikt.’



In Nederland wordt per jaar zo’n acht miljoen ton aan suikerbieten geproduceerd en daar wordt volgens Markusse niets van weggegooid: ‘De suiker haal je er natuurlijk uit. Dan blijft er een stroop over: een heel kostbaar product dat gebruikt wordt om penicilline te maken. Ook wordt er kalk gebruikt in het proces dat er vervolgens ook weer uitgehaald wordt en wordt gebruikt als kalkmeststof. Zelfs het water dat in de bieten zit halen we eruit om de bieten in te wassen en vervolgens wordt datzelfde water weer gebruikt in de tomatenkassen naast de suikerbieten.’



En dan zijn we er nog niet: ‘Van de bieten breken stukjes af en blad komt mee. Dat gaat in hele grote vergisters waarmee we groen gas maken. Suiker Unie is de grootste groen gas-producent van Nederland. Voor tienduizenden huishoudens maken we gas om te koken en te verwarmen.’



Markusse heeft, zelfs al wordt de biet nu al helemaal gebruikt, nog voldoende aspiraties voor de toekomst: ‘Er blijft heel veel bietenpulp over. Dat wordt nu gebruikt als koeienvoer, maar de kunst is het verder te optimaliseren. Je kunt er een bepaalde vezel uithalen en de rest aan de koeien voeren. Het gaat erom steeds een nieuw element of molecuul eruit te halen en zo de bieten steeds meer waarde te geven.’

Reacties

Dat is dus een bedrijf waar we trots op kunnen zijn.

Meestal hoor je verhalen van producenten die of het oppervlaktewater vervuilen of de lucht.



Hun 'core business' is dus eigenlijk het minst gezonde product dat ze maken.

